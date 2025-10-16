Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Cologne
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Cologne, Allemagne

1 propriété total trouvé
Villa 11 chambres dans Cologne, Allemagne
Villa 11 chambres
Cologne, Allemagne
Chambres 11
Nombre de salles de bains 8
Surface 360 m²
Nombre d'étages 3
$2,16M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Cologne, Allemagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller