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Complexe résidentiel Laguna

Batoumi, Géorgie
depuis
$45,800
;
8
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ID: 4006
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    9

À propos du complexe

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Русский Русский

Le complexe de Laguna est un projet unique à la jonction de la nature et de la ville !

Notre nouveau projet est situé dans un emplacement unique sur la 1ère ligne de la mer Noire, entouré par la nature pittoresque du Cap-Vert et du Jardin botanique.

Confort maximal, services hôteliers et infrastructure développée dans le complexe

En plus des lignes et des formes lisses du bâtiment, cet objectif est servi par des piscines paysagères et extérieures à grande échelle dans l'espace intérieur du complexe.

L'accès le plus confortable à la mer est fourni, et une plage spécialement équipée rendra vos vacances confortables et inoubliables.

Une vaste sélection d'infrastructures. Services 24/7. Terrasses d'espèces largeur de 1,5 m et gazéification complète du complexe

La société de gestion est locale du développeur. Prenez l'entière responsabilité de l'entretien et de la location de votre appartement. Dans le même temps, il n'y a aucune restriction à l'utilisation pour la vie et l'auto-livraison.

La période de récupération moyenne des appartements est de 8 ans. PV n'est que de 10%.

Le revenu de la location de votre appartement sera de 10 à 15% par an.

Sur l'exemple de nos projets précédents, l'augmentation du prix de m.kv depuis le début de la construction

avant son achèvement est 100 - 145 %.

Infrastructure et services:

5 piscines et une plage privée.

Une piscine panoramique sur le toit, une fermée à l'intérieur. Trois piscines dans le jardin intérieur.

3 restaurants sur le territoire avec une cuisine variée.

Deux lobbies et un sur le toit. Un bar d'été sur la plage.

SPA avec une variété de services de santé et centre de fitness.

Salles de réunion équipées de microphones, écrans et tout le nécessaire pour les réunions d'affaires.

Cafethèque.

Zone de repos pour enfants.

Billard,

mini-cinéma,

court de tennis.

Salles d'événements.

3 zones de salon.

Salle médicale. Pharmacie.

Marché de la marque.

11 ascenseurs pour passagers et 3 ascenseurs de service

Il y a 24 services 24 heures sur 24.

Il y a différentes options pour la planification! Écrivez et nous vous aiderons à faire un profit!

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 49.8
Prix ​​par m², USD 1,320
Prix ​​de l'appartement, USD 65,723
Appartements 2 chambres
Surface, m² 84.5
Prix ​​par m², USD 1,640
Prix ​​de l'appartement, USD 138,500
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 35.2 – 36.2
Prix ​​par m², USD 1,301 – 1,380
Prix ​​de l'appartement, USD 45,800 – 50,011

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
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