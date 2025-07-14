Complexe résidentiel Laguna

Le complexe de Laguna est un projet unique à la jonction de la nature et de la ville !

Notre nouveau projet est situé dans un emplacement unique sur la 1ère ligne de la mer Noire, entouré par la nature pittoresque du Cap-Vert et du Jardin botanique.

Confort maximal, services hôteliers et infrastructure développée dans le complexe

En plus des lignes et des formes lisses du bâtiment, cet objectif est servi par des piscines paysagères et extérieures à grande échelle dans l'espace intérieur du complexe.

L'accès le plus confortable à la mer est fourni, et une plage spécialement équipée rendra vos vacances confortables et inoubliables.

Une vaste sélection d'infrastructures. Services 24/7. Terrasses d'espèces largeur de 1,5 m et gazéification complète du complexe

La société de gestion est locale du développeur. Prenez l'entière responsabilité de l'entretien et de la location de votre appartement. Dans le même temps, il n'y a aucune restriction à l'utilisation pour la vie et l'auto-livraison.

La période de récupération moyenne des appartements est de 8 ans. PV n'est que de 10%.

Le revenu de la location de votre appartement sera de 10 à 15% par an.

Sur l'exemple de nos projets précédents, l'augmentation du prix de m.kv depuis le début de la construction

avant son achèvement est 100 - 145 %.

Infrastructure et services:

5 piscines et une plage privée.

Une piscine panoramique sur le toit, une fermée à l'intérieur. Trois piscines dans le jardin intérieur.

3 restaurants sur le territoire avec une cuisine variée.

Deux lobbies et un sur le toit. Un bar d'été sur la plage.

SPA avec une variété de services de santé et centre de fitness.

Salles de réunion équipées de microphones, écrans et tout le nécessaire pour les réunions d'affaires.

Cafethèque.

Zone de repos pour enfants.

Billard,

mini-cinéma,

court de tennis.

Salles d'événements.

3 zones de salon.

Salle médicale. Pharmacie.

Marché de la marque.

11 ascenseurs pour passagers et 3 ascenseurs de service

Il y a 24 services 24 heures sur 24.

Il y a différentes options pour la planification! Écrivez et nous vous aiderons à faire un profit!