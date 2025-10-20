Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. France
  3. Pays de la Loire
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Garage

Villas avec garage à vendre en Pays de la Loire, France

Les Sables-d'Olonne
8
Nantes
6
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans D 61, France
UP UP
Villa 4 chambres
D 61, France
Nombre de pièces 10
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Villa familiale à la campagne   ou  projet professionnel ( reception , bureau , gîte ) la…
$996,565
