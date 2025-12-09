Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. France
  3. Amiens
  4. Résidentiel
  5. Château

Châteaux à vendre en Amiens, France

Château Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Château 10 chambres dans Amiens, France
Château 10 chambres
Amiens, France
Nombre de pièces 20
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 700 m²
Domaine historique unique "Petit Versailles", Département Somme, FranceUn véritable chef-d'œ…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Amiens, France

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller