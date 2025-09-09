Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Uusimaa, Finlande

4 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Porvoo sub region, Finlande
Villa 4 chambres
Porvoo sub region, Finlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Nombre d'étages 2
Amazing project - One Only - special price from the finnish developer  We build houses in…
$475,468
Villa 2 chambres dans Vasarankyla, Finlande
Villa 2 chambres
Vasarankyla, Finlande
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 1/2
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$139,212
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 2 chambres dans Tuusula, Finlande
Villa 2 chambres
Tuusula, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Sol 2/2
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$203,142
Villa 5 chambres dans Helsinki sub region, Finlande
Villa 5 chambres
Helsinki sub region, Finlande
Chambres 5
Surface 560 m²
La Villa historiquement pertinente est une villa de luxe qui a été conçue par l'architecte E…
$4,57M
