  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Siltakyla
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Siltakyla, Finlande

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Siltakyla, Finlande
Appartement 1 chambre
Siltakyla, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Sol 1/1
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$81,563
