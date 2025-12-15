Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Northern Lapland
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Maisons à vendre en Northern Lapland, Finlande

Sodankyla
3
1 propriété total trouvé
Chalet 1 chambre dans Inari, Finlande
Chalet 1 chambre
Inari, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Surface 55 m²
Sol 1/1
Unique Lakeside Retreat in Pallatsaari, Inari – Nature’s Tranquility at Its Finest Welcome …
$465,368
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Northern Lapland

chalets

Caractéristiques des propriétés en Northern Lapland, Finlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller