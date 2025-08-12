Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Northern Lapland, Finlande

2 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Sodankyla, Finlande
Maison 2 chambres
Sodankyla, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 158 m²
Sol 1/3
Une maison individuelle à Sattanen, Sodankylä, est à la recherche de nouveaux propriétaires.…
$214,313
Chalet 1 chambre dans Unarin Luusua, Finlande
Chalet 1 chambre
Unarin Luusua, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 1/1
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$164,409
Caractéristiques des propriétés en Northern Lapland, Finlande

