  2. Finlande
  3. Pirkanmaa
  4. Commercial

Immobilier commercial en Pirkanmaa, Finlande

Tampere sub region
4
4 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 26 m² dans Tampere sub region, Finlande
Propriété commerciale 26 m²
Tampere sub region, Finlande
Surface 26 m²
Sol 1/1
Communiquez avec le représentant de Habita pour obtenir de plus amples renseignements sur ce…
$50,897
Bureau 252 m² dans Vaihmala, Finlande
Bureau 252 m²
Vaihmala, Finlande
Surface 252 m²
Sol 1/3
Contactez votre représentant Habita pour plus d'informations sur cette propriété
$116,260
Fabrication 599 m² dans Nokia, Finlande
Fabrication 599 m²
Nokia, Finlande
Surface 599 m²
Sol 1/1
Communiquez avec le représentant de Habita pour obtenir de plus amples renseignements sur ce…
$409,117
Bureau 26 m² dans Tampere sub region, Finlande
Bureau 26 m²
Tampere sub region, Finlande
Surface 26 m²
Sol 1/5
Contactez un représentant Habita pour plus d'informations sur cette propriété
$103,888
