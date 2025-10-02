Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Finlande
  3. Keuruu sub-region
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Keuruu sub region, Finlande

1 propriété total trouvé
Chalet 1 chambre dans Keuruu, Finlande
Chalet 1 chambre
Keuruu, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 91 m²
Sol 1/1
Entrez dans une partie de l'histoire finlandaise avec cette propriété exceptionnelle au bord…
$127,653
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Caractéristiques des propriétés en Keuruu sub region, Finlande

