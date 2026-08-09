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Maisons avec garage à vendre en Kemi Tornio sub region, Finlande

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Tornio
25
Kemi
21
Keminmaa
9
Tervola
8
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Kemi, Finlande
UP UP
Maison 3 chambres
Kemi, Finlande
Nombre de pièces 9
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 3
A vendre: une maison familiale en bois de 1952 à Kemi, Laponie finlandaise — trois génératio…
$65,878
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Types de propriétés en Kemi Tornio sub region

chalets
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Caractéristiques des propriétés en Kemi Tornio sub region, Finlande

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Luxe
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