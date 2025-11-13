Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Kemi-Tornio sub-region
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Kemi Tornio sub region, Finlande

Tornio
25
Kemi
19
Tervola
9
Keminmaa
8
3 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Kemi, Finlande
Maison 2 chambres
Kemi, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 99 m²
Sol 1/2
$62,666
Maison 4 chambres dans Keminmaa, Finlande
Maison 4 chambres
Keminmaa, Finlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 175 m²
Sol 2/2
$218,662
Maison 4 chambres dans Tornio, Finlande
Maison 4 chambres
Tornio, Finlande
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 181 m²
Sol 1/3
$195,930
