Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Joensuu sub-region
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrasse

Appartements avec terrasse à vendre en Joensuu sub region, Finlande

Joensuu
7
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Joensuu sub region, Finlande
Appartement 1 chambre
Joensuu sub region, Finlande
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 27 m²
Sol 5/6
Vous recherchez un investissement stable et de haute qualité dans l'emplacement le plus souh…
$171,191
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Appartement 1 chambre dans Joensuu sub region, Finlande
Appartement 1 chambre
Joensuu sub region, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 5/6
Vous recherchez une maison de ville moderne et de haute qualité dans l'emplacement le plus s…
$245,427
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Joensuu sub region

1 BHK
2 BHK

Caractéristiques des propriétés en Joensuu sub region, Finlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller