Propriétées résidentielles à vendre en Inari, Finlande

2 propriétés total trouvé
Chalet 1 chambre dans Inari, Finlande
Chalet 1 chambre
Inari, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Surface 55 m²
Sol 1/1
$461,561
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Appartement 15 chambres dans Nellim, Finlande
Appartement 15 chambres
Nellim, Finlande
Nombre de pièces 18
Chambres 15
Nombre de salles de bains 9
Surface 553 m²
Sol 1/1
Une grande destination d'investissement dans le marché de location à forte demande de la mun…
$304,902
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
