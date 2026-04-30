Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Estonie
  3. Tallinn
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Tallinn, Estonie

;
1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Tallinn, Estonie
TOP TOP
Maison 4 chambres
Tallinn, Estonie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Surface 439 m²
Nombre d'étages 2
Belle maison avec piscine à vendre près de la mer, Pirita.Propriété privée, maison en pierre…
$3,46M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Tallinn, Estonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller