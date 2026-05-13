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Villas avec garage à vendre en Samana, République dominicaine

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Las Terrenas
31
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Las Terrenas, République dominicaine
Villa 4 chambres
Las Terrenas, République dominicaine
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
🌊 Unique Indonesian-Inspired Sea-View Estate with Multiple Villas & Pool – Cosón, Las Terren…
$650,000
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Caractéristiques des propriétés en Samana, République dominicaine

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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