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Chalets à vendre en Samana, République dominicaine

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1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans El Limon, République dominicaine
Chalet 2 chambres
El Limon, République dominicaine
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 176 m²
Nombre d'étages 2
🌿 Chalet neuf au Cœur de la Nature – El Limón Nichée dans un environnement tropical prése…
$179,000
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Caractéristiques des propriétés en Samana, République dominicaine

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