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Vue sur la mer Maisons à vendre en La Romana, République dominicaine

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villas
12
1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Casa de Campo, République dominicaine
Villa 6 chambres
Casa de Campo, République dominicaine
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 000 m²
Sol 1/2
Augmentez votre style de vie avec la Villa exquise, située sur le premier trou du parcours d…
$7,00M
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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Caractéristiques des propriétés en La Romana, République dominicaine

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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