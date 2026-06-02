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Maisons de ville à vendre en Higuey, République dominicaine

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Maison de ville dans Friusa, République dominicaine
Maison de ville
Friusa, République dominicaine
Maison individuelle abordable de deux chambres, deux salles de bains, cuisine et salon. Un p…
$129,000
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Higuey, République dominicaine

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