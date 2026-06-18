Stasis Estates a été fondée en 1979, à une époque où seules quelques rares entreprises immobilières étaient réellement implantées à Paphos.
Nous sommes devenus une société spécialisée dans le développement, la construction et l'exploitation de projets résidentiels, commerciaux et de loisirs. Depuis nos débuts, la satisfaction client est non seulement notre objectif, mais elle fait partie intégrante de notre éthique. Ce concept, novateur pour l'époque, a depuis été maintes fois imité, mais rarement égalé.
Nos premières activités ont consisté à développer des projets résidentiels et commerciaux dans le centre de Kato Paphos. Forts de notre excellente réputation et à l'écoute de nos précieux clients, nous avons été parmi les premiers à nous étendre à d'autres zones qui connaissent aujourd'hui une popularité croissante. Parmi celles-ci, citons Peyia, Saint George, Sea Caves, Coral Bay, Tala, Agios Neophytos, la ville de Paphos et sa périphérie. Quelques années plus tard seulement, en 1990, nous avons conçu, construit et exploité l'hôtel Avlida.