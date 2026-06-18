À propos du développeur

Stasis Estates a été fondée en 1979, à une époque où seules quelques rares entreprises immobilières étaient réellement implantées à Paphos.

Nous sommes devenus une société spécialisée dans le développement, la construction et l'exploitation de projets résidentiels, commerciaux et de loisirs. Depuis nos débuts, la satisfaction client est non seulement notre objectif, mais elle fait partie intégrante de notre éthique. Ce concept, novateur pour l'époque, a depuis été maintes fois imité, mais rarement égalé.