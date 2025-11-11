À propos du développeur

Un héritage de 45 ans

En quatre décennies et demie, nous avons transformé le paysage immobilier de Chypre, contribuant à élever le statut international de notre pays bien-aimé. Pafilia est leader sur le marché des programmes de citoyenneté et de résidence chypriotes. Chaque année, des centaines de personnes fortunées et leurs conseillers dépendent de notre expertise et de notre expérience dans ce domaine. En tant que plus grand promoteur de propriété privée à Chypre, Pafilia offre une solution totale aux acheteurs d'immigration et de style de vie avec une gamme complète de services avant et après la vente.

Notre vaste expérience, notre service personnel et notre parcours éprouvé, ainsi que notre vaste et varié portefeuille immobilier, qui comprend Chypre, deux développements les plus révolutionnaires ONE et Minthis, ont gagné Pafilia plus de 39 prix internationaux.

Fondée en 1977 et dirigée par M. Elias Eliades et sa famille, la marque Pafilia est synonyme de qualité et de design et a acquis une réputation d'excellence.