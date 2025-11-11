  1. Realting.com
  2. Développeurs
  3. Pafilia

Pafilia

Chypre, Paphos
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
1977
Sur la plateforme
Sur la plateforme
2 années 7 mois
Langues
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Site web
Site web
www.pafilia.com/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos du développeur

Un héritage de 45 ans

En quatre décennies et demie, nous avons transformé le paysage immobilier de Chypre, contribuant à élever le statut international de notre pays bien-aimé. Pafilia est leader sur le marché des programmes de citoyenneté et de résidence chypriotes. Chaque année, des centaines de personnes fortunées et leurs conseillers dépendent de notre expertise et de notre expérience dans ce domaine. En tant que plus grand promoteur de propriété privée à Chypre, Pafilia offre une solution totale aux acheteurs d'immigration et de style de vie avec une gamme complète de services avant et après la vente.

Notre vaste expérience, notre service personnel et notre parcours éprouvé, ainsi que notre vaste et varié portefeuille immobilier, qui comprend Chypre, deux développements les plus révolutionnaires ONE et Minthis, ont gagné Pafilia plus de 39 prix internationaux.

Fondée en 1977 et dirigée par M. Elias Eliades et sa famille, la marque Pafilia est synonyme de qualité et de design et a acquis une réputation d'excellence.

Prestations de service

Gestion immobilière et location - Orange Bleu

Blue Orange gère les investissements des propriétaires en fournissant un large éventail de services après-vente sur mesure, y compris l'aménagement paysager, le jardinage, l'entretien de piscine, l'entretien général et l'assurance immobilière.

Ré-vente - Mymove

Se concentrant sur les districts de Pafos, Polis et Limassol, Mymove dispose d'un vaste portefeuille de propriétés nouvelles et de revente de qualité pour tous les goûts et budgets.

Legal & Financial - Programme d'investissement

Notre équipe juridique interne est bien au fait d'un large éventail de questions de propriété, y compris d'aider les ressortissants de pays non membres de l'UE à obtenir la résidence chypriote grâce à des investissements immobiliers.

Résidence permanente

Le programme Chypre PR offre une résidence permanente garantie dans les deux mois. Tout ce qui est requis est un investissement immobilier unique, sécurisé de 300 000 €. Les permis sont valides pour toujours et s'appliquent à l'investisseur, à son conjoint, à ses parents et aux enfants jusqu'à l'âge de 25 ans.

Loisirs & Lifestyle - Minthis Resort

Perché sur une colline tranquille dans un paysage protégé, se trouve Minthis, une collection de résidences de luxe primées, villas et suites conçues par des architectes de renommée mondiale.

Finance - Pafilia Gestion de patrimoine

Notre service financier dédié aide les clients à ouvrir des comptes bancaires outre-mer et à organiser l'éducation, les soins de santé et la planification fiscale grâce à des collaborations avec des fournisseurs renommés.

Nos agents en Chypre
PAFILIA PROPERTY DEVELOPERS LTD
PAFILIA PROPERTY DEVELOPERS LTD
35 propriétés
Autres développeurs
Domaland properties LTD
Chypre, District de Limassol
Année de création de l'entreprise 2014
Domaland Properties Ltd was founded in 2012 and today is one of Limassol's, most known property developers. Our dynamic and innovative as well as passionate commitment, delivers and provides superbly designed properties in excellent locations all over Cyprus. Our portfolio of properties refl…
Laisser une demande
Admare Property
Chypre, Germasogeia
Année de création de l'entreprise 1997
Propriété résidentielle 10
Admare » GOC est une grande société de développement avec un portefeuille de plus de 50 000 m2 d'immobilier résidentiel d'élite et de classe premium. Des années d'expérience, des technologies innovantes, l'attention aux tendances et le soin de nos clients sont les composantes du succès qui n…
Laisser une demande
Kömürcügil Construction
Chypre, District de Famagouste
Année de création de l'entreprise 2003
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 2
Kömürcügil Construction Ltd. est dans le secteur de la construction depuis 2003. Le propriétaire de la société Mustafa Kömürcügil a eu de l'expérience dans le domaine en travaillant en plâtre et en peinture depuis plus de 30 ans.À mesure que la société familiale grandissait, l'architecte/dir…
Laisser une demande
PRO Silver
Livein
Chypre, District de Limassol
Année de création de l'entreprise 2017
Nouveaux bâtiments 4 Propriété résidentielle 12
Principales entreprises résidentielles et commerciales Développeur immobilier en Limassol, ChypreExplorez nos annonces immobilièresLivein Properties est une société de développement et de construction entièrement intégrée à Chypre, engagée à améliorer les espaces de vie à des fins résidentie…
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Cyfield Group
Chypre, Strovolos
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 1
Cyfield is a Class A contractor for all types of building and infrastructure projects, as well as high-rise building expert for residential and commercial projects in the countries we operate in. We have been a pioneer development company, setting the way forward by constantly establishing n…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller