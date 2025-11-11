Un héritage de 45 ans
En quatre décennies et demie, nous avons transformé le paysage immobilier de Chypre, contribuant à élever le statut international de notre pays bien-aimé. Pafilia est leader sur le marché des programmes de citoyenneté et de résidence chypriotes. Chaque année, des centaines de personnes fortunées et leurs conseillers dépendent de notre expertise et de notre expérience dans ce domaine. En tant que plus grand promoteur de propriété privée à Chypre, Pafilia offre une solution totale aux acheteurs d'immigration et de style de vie avec une gamme complète de services avant et après la vente.
Notre vaste expérience, notre service personnel et notre parcours éprouvé, ainsi que notre vaste et varié portefeuille immobilier, qui comprend Chypre, deux développements les plus révolutionnaires ONE et Minthis, ont gagné Pafilia plus de 39 prix internationaux.
Fondée en 1977 et dirigée par M. Elias Eliades et sa famille, la marque Pafilia est synonyme de qualité et de design et a acquis une réputation d'excellence.
Gestion immobilière et location - Orange Bleu
Blue Orange gère les investissements des propriétaires en fournissant un large éventail de services après-vente sur mesure, y compris l'aménagement paysager, le jardinage, l'entretien de piscine, l'entretien général et l'assurance immobilière.
Ré-vente - Mymove
Se concentrant sur les districts de Pafos, Polis et Limassol, Mymove dispose d'un vaste portefeuille de propriétés nouvelles et de revente de qualité pour tous les goûts et budgets.
Legal & Financial - Programme d'investissement
Notre équipe juridique interne est bien au fait d'un large éventail de questions de propriété, y compris d'aider les ressortissants de pays non membres de l'UE à obtenir la résidence chypriote grâce à des investissements immobiliers.
Résidence permanente
Le programme Chypre PR offre une résidence permanente garantie dans les deux mois. Tout ce qui est requis est un investissement immobilier unique, sécurisé de 300 000 €. Les permis sont valides pour toujours et s'appliquent à l'investisseur, à son conjoint, à ses parents et aux enfants jusqu'à l'âge de 25 ans.
Loisirs & Lifestyle - Minthis Resort
Perché sur une colline tranquille dans un paysage protégé, se trouve Minthis, une collection de résidences de luxe primées, villas et suites conçues par des architectes de renommée mondiale.
Finance - Pafilia Gestion de patrimoine
Notre service financier dédié aide les clients à ouvrir des comptes bancaires outre-mer et à organiser l'éducation, les soins de santé et la planification fiscale grâce à des collaborations avec des fournisseurs renommés.