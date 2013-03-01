À propos du développeur

Vine Estate, fondée par le groupe Schuchmann, promeut la riche culture du vin de Géorgie, en particulier à Kakheti. Schuchmann Wines Georgia a été créé en 2008 par le philanthrope allemand Burkhard Schuchmann. La société est devenue un leader dans la région, avec 120 hectares de vignobles, 2 millions de bouteilles produites annuellement, et des exportations de vin vers 25 pays.

Vine Estate propose des hébergements de luxe qui permettent aux résidents de se détendre dans la nature en famille et entre amis et profiter d'être entouré par des vignobles et une vue imprenable sur les montagnes du Caucase. Nos projets comprennent un hôtel-boutique, des villas à Wine Village, un restaurant géorgien traditionnel et un SPA à vin. Le premier projet de développement a été achevé en 2019. Il comprend 18 villas de luxe avec caves à vin privées. Le deuxième projet, Alazani Valley Resort, offre des maisons de ville écologiques au cœur de Kakheti.