À propos du développeur

Kömürcügil Construction Ltd. est dans le secteur de la construction depuis 2003. Le propriétaire de la société Mustafa Kömürcügil a eu de l'expérience dans le domaine en travaillant en plâtre et en peinture depuis plus de 30 ans.

À mesure que la société familiale grandissait, l'architecte/directeur Ali Kömürcügil a entrepris plus de 100 projets et a donc aidé la société à se développer.

En 2006, Kömürcügil Construction Ltd. a rejoint l'association de contacteurs TRNC. Depuis, l'entreprise est devenue une marque bien connue pour la qualité du travail, des matériaux, de l'entretien et des services.

En tant que Kömürcügil Construction Ltd., notre objectif principal est de créer des constructions de haute qualité avec les meilleurs matériaux pour les prix les plus abordables. Bien sûr, tout en faisant cela, nous prêtons attention à nos préférences personnelles de clientèle. Pour être en mesure de satisfaire tous les choix des clients, nous avons une grande variété d'options à choisir dans chaque étape.

Nous construisons des appartements, villas, magasins et bureaux de haute qualité. À ce jour, nous avons réalisé plus de 300 projets. Nous sommes fiers du fait que nous avons terminé tous ces travaux avant la date limite pour tous nos clients heureux.