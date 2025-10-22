  1. Realting.com
  2. Développeurs
  3. Kömürcügil Construction

Kömürcügil Construction

Chypre, District de Famagouste
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2003
Sur la plateforme
Sur la plateforme
3 années 6 mois
Langues
Langues
English, Türkçe
Site web
Site web
www.komurcugil.com/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos du développeur

Kömürcügil Construction Ltd. est dans le secteur de la construction depuis 2003. Le propriétaire de la société Mustafa Kömürcügil a eu de l'expérience dans le domaine en travaillant en plâtre et en peinture depuis plus de 30 ans.

À mesure que la société familiale grandissait, l'architecte/directeur Ali Kömürcügil a entrepris plus de 100 projets et a donc aidé la société à se développer.

En 2006, Kömürcügil Construction Ltd. a rejoint l'association de contacteurs TRNC. Depuis, l'entreprise est devenue une marque bien connue pour la qualité du travail, des matériaux, de l'entretien et des services.

En tant que Kömürcügil Construction Ltd., notre objectif principal est de créer des constructions de haute qualité avec les meilleurs matériaux pour les prix les plus abordables. Bien sûr, tout en faisant cela, nous prêtons attention à nos préférences personnelles de clientèle. Pour être en mesure de satisfaire tous les choix des clients, nous avons une grande variété d'options à choisir dans chaque étape.

Nous construisons des appartements, villas, magasins et bureaux de haute qualité. À ce jour, nous avons réalisé plus de 300 projets. Nous sommes fiers du fait que nous avons terminé tous ces travaux avant la date limite pour tous nos clients heureux.

Temps de travail
Ouvrez maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 17:20
(UTC+3:00, Asia/Nicosia)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
09:00 - 13:00
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Chypre
Kömürcügil Construction Ltd.
Kömürcügil Construction Ltd.
2 propriétés
Autres développeurs
GPA upgraded homes ltd
Chypre, Limassol
Propriété résidentielle 51
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English
PRO Silver
Livein
Chypre, District de Limassol
Année de création de l'entreprise 2017
Nouveaux bâtiments 4 Propriété résidentielle 12
Principales entreprises résidentielles et commerciales Développeur immobilier en Limassol, ChypreExplorez nos annonces immobilièresLivein Properties est une société de développement et de construction entièrement intégrée à Chypre, engagée à améliorer les espaces de vie à des fins résidentie…
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Admare Property
Chypre, Germasogeia
Année de création de l'entreprise 1997
Propriété résidentielle 10
Admare » GOC est une grande société de développement avec un portefeuille de plus de 50 000 m2 d'immobilier résidentiel d'élite et de classe premium. Des années d'expérience, des technologies innovantes, l'attention aux tendances et le soin de nos clients sont les composantes du succès qui n…
Laisser une demande
ARISTO Developers Ltd.
Chypre, Paphos
Propriété résidentielle 288 Terres 23
Depuis plus de 40 ans, Aristo Developers s'est imposé comme l'un des plus importants et primés promoteurs immobiliers chypriotes et le partenaire privilégié pour l'acquisition de propriétés résidentielles et commerciales sur l'île.En tant que premier promoteur immobilier à posséder et constr…
Laisser une demande
PRO Silver
Pafilia
Chypre, Paphos
Année de création de l'entreprise 1977
Propriété résidentielle 36
Un héritage de 45 ansEn quatre décennies et demie, nous avons transformé le paysage immobilier de Chypre, contribuant à élever le statut international de notre pays bien-aimé. Pafilia est leader sur le marché des programmes de citoyenneté et de résidence chypriotes. Chaque année, des centain…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller