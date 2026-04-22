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Moma liv

Géorgie, Tbilissi
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Type de compagnie
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Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2023
Sur la plateforme
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1 année 4 mois
Langues
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English, Русский
Site web
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www.momaliv.ge/
Temps de travail
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À propos du développeur

Moma Liv est une entreprise de développement immobilier moderne qui propose des biens résidentiels de haute qualité. Les appartements sont conçus pour offrir un maximum de confort et de commodité, alliant des solutions architecturales uniques à des technologies de construction innovantes.

 

Les complexes résidentiels de Moma Liv incluent :

• Des agencements spacieux et fonctionnels pour les appartements.

• Des systèmes d’ingénierie modernes garantissant efficacité énergétique et respect de l’environnement.

• Une infrastructure interne bien développée : aires de jeux pour enfants, zones sportives, espaces de détente et sentiers piétonniers.

• Un espace sécurisé avec systèmes de surveillance et service de sécurité 24/7.

• Des places de parking souterraines pour le confort des résidents.

• Des espaces communs au design unique : halls élégants, zones d’attente confortables et espaces de coworking.

• Un centre de fitness moderne pour un mode de vie actif.

• Une zone SPA pour la détente et la revitalisation, comprenant des saunas et des piscines.

• Une localisation pratique à proximité de commerces, cafés et autres infrastructures essentielles.

 

Moma Liv crée des espaces uniques garantissant confort et qualité de vie pour les résidents modernes.

Mes partenaires
1 agent 1 agence
Nos agents en Géorgie
Nina Kriksman
Nina Kriksman
1 propriété
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