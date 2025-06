À propos du développeur

HybrideEnergiehaus GmbH est une société qui a été avec succès la planification et la construction de maisons avec la technologie de pointe depuis des années. Le but est de prendre en compte vos souhaits individuels dans la planification et l'exécution avec une large gamme de produits sur le marché immobilier et de réaliser votre rêve d'une maison aussi peu coûteuse que possible.



Les valeurs traditionnelles de notre industrie sont aussi importantes pour nous que la modernité et le progrès technique. Nous répondons à des questions sur des sujets tels que les économies d'énergie et la construction écologiquement rationnelle par l'utilisation des dernières technologies et l'utilisation de matériaux de construction de qualité. Le respect de toutes les exigences de l'État est évident.



Notre offre va de la planification à la création clé en main de maisons unifamiliales, de maisons doubles, de maisons jumelées et de condominiums.

Nos clients comprennent des familles petites ou grandes, des hommes d'affaires et des investisseurs. En tant qu'entreprise, nous construisons des terrains appartenant à nos clients, ainsi que des terrains acquis par des maisons d'énergie hybrides.



Le développement de la construction se poursuit. Et donc les succès du passé pour l'équipe hybride de la maison d'énergie ne sont pas une raison de se reposer, mais une mesure d'action et d'encouragement, les succès du passé par beaucoup d'autres.



Hybridenergyhaus GmbH, entreprises d'artisanat, architectes, ingénieurs et Statiker sont un partenaire à long terme pour l'ensemble du secteur des affaires.