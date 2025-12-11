  1. Realting.com
  2. Développeurs
  3. Hubloc

Hubloc

Epidavrou 14 4040 limassol cyprus
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2004
Sur la plateforme
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
Langues
English
Site web
Site web
www.hubloc .com.cy
À propos du développeur

Hubloc est une société de développement immobilier qui a une solide réputation pour offrir un service de qualité sur timr et à un prix compétitif.

Nous sommes fiers d'être qualifiés abd expériance dans tous les aspects du développement immobilier et cela combiné avec notre vaste connaissance.

Nos partenaires du Projet sont une vaste communauté de professionnels qui travaillent ensemble pour réaliser des projets de qualité dans les délais et le budget.

Avec notre expérience , nous avons établi des relations avec la majorité des fournisseurs et des entreprises de commerce et de speialty.

Nous entreprenons une virieté de projets pour un large éventail de clients-de petits développements privés à grands projets du gouvernement.

Prestations de service

Développement de la propriété

- Services de propriété

Rénovation

Contrats clés

Investissements

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 05:43
(UTC+2:00, Asia/Nicosia)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Autres développeurs
Cyfield Group
Chypre, Strovolos
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 1
Cyfield est une classe Un entrepreneur pour tous les types de projets de construction et d'infrastructure, ainsi qu'un expert en construction de grande taille pour les projets résidentiels et commerciaux dans les pays où nous travaillons. Nous avons été une entreprise pionnière de développem…
Laisser une demande
Admare Property
Chypre, Germasogeia
Année de création de l'entreprise 1997
Propriété résidentielle 10
Admare » GOC est une grande société de développement avec un portefeuille de plus de 50 000 m2 d'immobilier résidentiel d'élite et de classe premium. Des années d'expérience, des technologies innovantes, l'attention aux tendances et le soin de nos clients sont les composantes du succès qui n…
Laisser une demande
Domaland properties LTD
Chypre, District de Limassol
Année de création de l'entreprise 2014
Propriétés de Domaland Ltd a été fondée en 2012 et aujourd'hui est l'un des propriétaires les plus connus de Limassol. Notre engagement dynamique, innovant et passionné, offre et offre des propriétés superbement conçues dans d'excellents endroits partout à Chypre. Notre portefeuille de propr…
Laisser une demande
ARISTO Developers Ltd.
Chypre, Paphos
Propriété résidentielle 334 Terres 24
Depuis plus de 40 ans, Aristo Developers s'est imposé comme l'un des plus importants et primés promoteurs immobiliers chypriotes et le partenaire privilégié pour l'acquisition de propriétés résidentielles et commerciales sur l'île.En tant que premier promoteur immobilier à posséder et constr…
Laisser une demande
Aphrodite Hills
Chypre, Koúklia
Année de création de l'entreprise 2002
Nouveaux bâtiments 2 Propriété résidentielle 6
Situé sur la magnifique île de Chypre, niché au cœur de la Méditerranée, Aphrodite Hills Resort est destiné à vous envoûter avec son incroyable beauté.Il est élégamment placé sur une belle colline historique et mythologique, avec des vues panoramiques sur la beauté remarquable de la mer Médi…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller