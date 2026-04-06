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Turquie, Alanya
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Necdet Yapı
Turquie, Didim
Necdet Yapı est l'une des meilleures et des plus grandes entreprises de construction de Didim, sur la côte Égée.Notre objectif est de réaliser des projets exceptionnels et de s'efforcer de construire des appartements où vous vous sentez heureux et en sécurité.Notre principale caractéristique…
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Bayraklar
Turquie, Bahcelievler
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KurtSafir
Turquie, Yaylali
Année de création de l'entreprise 2007
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L'expertise professionnelle d'une grande visibilité, l'expérience accumulée, l'utilisation de technologies modernes de haute qualité qui répondent aux normes de qualité européennes, ont permis à KurtSafir de réaliser des projets de construction reconnus dans l'environnement professionnel et …
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IKY GROUP ALANYA
Turquie, Alanya
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Notre entreprise de construction a commencé ses travaux en 2017. Au cours de cette période, nous avons terminé (exécuté) 6 de nos projets. Actuellement, 13 autres projets sont en construction. Notre objectif. Être une entreprise importante et fiable à Alanya avec ses services de qualité dans…
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ILKEM YAPI
Turquie, Mezitli
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Le «Groupe Ilkem des Entreprises», qui a commencé ses travaux avec «Ilkem Tekstil», fondé en 1998, opère dans les secteurs de la construction, du textile, du mobilier et du tourisme. Le «Groupe Ilkem des Entreprises», qui a été en mesure d'offrir des normes de qualité de vie élevées dans les…
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