A & D Real Estate, fondée en 2021 par deux entrepreneurs russes, s’est rapidement imposée comme un partenaire de confiance pour les investisseurs et propriétaires à Dubaï. En collaborant avec les principaux promoteurs immobiliers de la ville, A & D offre un accès aux meilleures propriétés et opportunités d’investissement exclusives. Dans un marché saturé de choix, les clients sont souvent confrontés à la confusion et à l’incertitude lors de la sélection du bien idéal. A & D Real Estate s’engage à dissiper ce brouillard en proposant des sélections soigneusement choisies et personnalisées, adaptées aux objectifs et préférences de chaque client. Leur expertise garantit des décisions immobilières sûres, éclairées et sans accroc.
A & D Real Estate propose des services complets conçus pour accompagner les investisseurs et les propriétaires sur le marché immobilier complexe de Dubaï. Ils offrent des conseils d’investissement experts pour identifier les opportunités à fort potentiel et maximiser les rendements. Leur sélection personnalisée de biens garantit à chaque client des recommandations adaptées à ses objectifs et préférences. A & D fournit une analyse approfondie du marché pour soutenir des décisions éclairées et donne accès à des projets premium des principaux promoteurs de Dubaï, y compris des opportunités exclusives de pré-lancement. Ils assistent tout au long du processus d’achat, de la demande à la remise des clés, et offrent un accompagnement en gestion de portefeuille pour optimiser et développer efficacement les investissements immobiliers.