  2. République tchèque
  3. Prague
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Capitale de Prague
1
Immeuble Veleslavínská 47 Residence
Immeuble Veleslavínská 47 Residence
Capitale de Prague, République tchèque
depuis
$5,71M
Nombre d'étages 4
Surface 47 m²
1 objet immobilier 1
Découvrez notre offre exclusive de 16 appartements soigneusement conçus, des studios confortables aux appartements spacieux de deux chambres, chacun offrant des espaces de vie entre 31 m2 et 55 m2.3 espaces non résidentiels différents, idéals pour vos plans d'affaires, allant de 7 à 43 m2;Le…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
46.7
339,977
Agence
KV PROPERTY s.r.o.
