Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. République tchèque
  3. okres Ceska Lipa
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en okres Ceska Lipa, République tchèque

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Brniste, République tchèque
Appartement 2 chambres
Brniste, République tchèque
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 1
🏡 Spacieux appartement 3+kk (70 m2) dans le centre de la ville de YachimovPrix: 3 950 000 CZ…
$186,338
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en okres Ceska Lipa, République tchèque

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller