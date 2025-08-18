Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Entreprise à vendre en République tchèque

1 propriété total trouvé
Local commercial de 34 m² avec locataire et rendement de 5,5 % — Jáchymov, République tchèque dans Saint-Joachimsthal, République tchèque
Local commercial de 34 m² avec locataire et rendement de 5,5 % — Jáchymov, République tchèque
Saint-Joachimsthal, République tchèque
Surface 34 m²
Nombre d'étages 1
Prix : 3 450 000 CZK (≈ 101 471 CZK/m²) Adresse : Rue K Lanovce, Jáchymov Surface totale :…
$164,258
