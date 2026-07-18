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Loyer mensuel de appartements en Municipalité de Sozopol, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Tchernomorets, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Tchernomorets, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 3/4
C'est un excellent choix pour ceux qui recherchent un logement simple, propre et entièrement…
$401
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Bulgarian Expert
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