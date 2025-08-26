Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Municipalité de Nessebar
  4. Location longue durée
  5. Attique

Loyer mensuel de penthouses en Municipalité de Nessebar, Bulgarie

Attique 2 chambres dans Ravda, Bulgarie
Attique 2 chambres
Ravda, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Description de l'objet: Appartement Penthouse à louer à long terme dans le complexe Oasis, R…
$877
par mois
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
