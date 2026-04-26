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Maisons à vendre en Krushari, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Aleksandria, Bulgarie
Maison 3 chambres
Aleksandria, Bulgarie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons une maison unifamiliale avec une grande propriét…
$46,888
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Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Krushari, Bulgarie

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