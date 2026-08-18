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Maisons avec garage à vendre en Ivanovo, Bulgarie

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2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Cherven, Bulgarie
Maison 3 chambres
Cherven, Bulgarie
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
IBG Real Estates est heureux d'offrir cette charmante maison de deux étages, située dans l'u…
$32,425
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IBG REAL ESTATES LTD
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Maison 3 chambres dans Shtraklevo, Bulgarie
Maison 3 chambres
Shtraklevo, Bulgarie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
Solide Maison 3 Chambres avec 998 m2 Jardin et Garage IBG Real Estates propose à la vente ce…
$78,746
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