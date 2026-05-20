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avec terrasse Studios à vendre en Région Sud-est, Brésil

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3 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Studio 1 chambre
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 3/27
Nous offrons des appartements de studios à 2+1 déjà dans un complexe prêt à vivre et à louer…
$110,000
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Studio 1 chambre dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Studio 1 chambre
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 3/9
Un studio avec un revenu garanti de 41,3 mètres carrés dans un nouveau complexe à Rio de Jan…
$169,585
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Studio 1 chambre dans Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Studio 1 chambre
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 2/20
Studio insolite de 39 mètres carrés. dans l'un des quartiers animés de la ville de São Paulo…
$119,245
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Caractéristiques des propriétés en Région Sud-est, Brésil

avec Garage
avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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