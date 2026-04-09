Studios à vendre en Région Sud-est, Brésil

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Studio 1 chambre
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 2/20
Studio insolite de 39 mètres carrés. dans l'un des quartiers animés de la ville de São Paulo…
$119,245
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Caractéristiques des propriétés en Région Sud-est, Brésil

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