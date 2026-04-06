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Nouveaux bâtiments à vendre en Région Sud-est

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Région Sud-est, Brésil
depuis
$195,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
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Région Sud-est, Brésil
depuis
$172,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 25
🔥COMMENT LE PROJET À São Paulo?📍 Coeur des affaires de la ville • Quartier Verrini / Hucri Zaidan💼 Investissement dans l'un des pôles économiques les plus forts du BrésilProjet résidentiel moderne dans l'environnement des plus grands centres d'affaires, parcs et infrastructures du niveau de …
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