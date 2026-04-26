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Propriétées résidentielles à vendre en Regiao Geografica Intermediaria de Sao Jose do Rio Preto, Brésil

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Regiao Imediata de Sao Jose do Rio Preto, Brésil
Appartement 1 chambre
Regiao Imediata de Sao Jose do Rio Preto, Brésil
Nombre de pièces 1
🔥 - Oui.📍 💰 ✔️ (17 887)✔️ ✔️ 60% —✔️ 💳 📈 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ 🏢 ••• - Oui.•🏠 — Toit:——— Animaux📍 • 30…
$119,000
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Caractéristiques des propriétés en Regiao Geografica Intermediaria de Sao Jose do Rio Preto, Brésil

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