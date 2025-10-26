Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Brésil
  3. Bahia
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Bahia, Brésil

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Sitio do Conde, Brésil
Maison 3 chambres
Sitio do Conde, Brésil
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
$72,076
Vendeur particulier
Langues
English, Portugues
