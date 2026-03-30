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Propriétées résidentielles à vendre en Zubkauski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Zubki, Bélarus
Maison
Zubki, Bélarus
Surface 99 m²
Bâtiment résidentiel compact d'un étage de reconstruction de 2022 avec toutes les communicat…
$20,800
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Caractéristiques des propriétés en Zubkauski sielski Saviet, Bélarus

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