  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Znamienski sielski Saviet
  4. Commercial
  5. Restaurant

Restaurants à vendre en Znamienski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Restaurant 511 m² dans Stradziec, Bélarus
Restaurant 511 m²
Stradziec, Bélarus
Surface 511 m²
Sol 1/1
Le bâtiment est spécialisé pour la restauration avec chambres d'hôtel et un magasin dans la …
$360,000
