  2. Bélarus
  3. Zielienaborski sielski Saviet
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Zielienaborski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Zialiony Bor, Bélarus
Appartement 1 chambre
Zialiony Bor, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 33 m²
Sol 1/2
Acheter un appartement 1 pièce dans la région de Minsk, Zeleny Bor, Central str., 6Numéro de…
$11,200
