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Immobilier commercial en Jabinka, Bélarus

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2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 133 m² dans Jabinka, Bélarus
Propriété commerciale 133 m²
Jabinka, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 133 m²
Sol 1/1
Lot 9639. Demander des informations plus détaillées A vendre locaux d'une superficie totale …
$59,000
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Fabrication 346 m² dans Jabinka, Bélarus
Fabrication 346 m²
Jabinka, Bélarus
Surface 346 m²
Production et entrepôt dans la propriété dans la zone industrielle de la ville de Zhabinka, …
$60,000
T.V.A.
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