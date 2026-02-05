Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Zdanovicki sielski Saviet
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Zdanovicki sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Jdanovitchy, Bélarus
Maison 5 chambres
Jdanovitchy, Bélarus
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Nombre d'étages 2
Pour louer une maison sous MinskPour louer un appartement spacieux d'une superficie totale d…
$1,000
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller