Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Zazevicki sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Zazevicki sielski Saviet, Bélarus

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Staryja Ciaruski, Bélarus
Appartement 3 chambres
Staryja Ciaruski, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 64 m²
Sol 2/2
Appartement de trois chambres à Old Terouchki avec un terrain ❤️A vendre Appartement de 3 pi…
$31,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Zazevicki sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller