Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Zavuccieuski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Zavuccieuski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Zavuccieuski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Zavuccieuski sielski Saviet, Bélarus
Surface 650 m²
Centre de loisirs confortable de bonne qualité pour le repos toute l'année sur la première r…
$650,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Zavuccieuski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller