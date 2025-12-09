Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bâtiments de fabrication en Zavalocycki sielski Saviet, Bélarus

Fabrication 2 513 m² dans Zavalocycy, Bélarus
Fabrication 2 513 m²
Zavalocycy, Bélarus
Surface 2 513 m²
Nombre d'étages 3
À vendre est un complexe de bâtiments d'une superficie totale de 2 512,7 m2 de l'industrie m…
$40,000
