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Propriétées résidentielles à vendre en Zaronauski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Zaronava, Bélarus
UP UP
Maison
Zaronava, Bélarus
Nombre d'étages 2
Vendu inachevé à Zaronovo avec accès au lac (100 m) avec une bonne approche du sable dans l'…
$98,000
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Caractéristiques des propriétés en Zaronauski sielski Saviet, Bélarus

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