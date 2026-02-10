Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Zalieski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Zalieski sielski Saviet, Bélarus

Appartement 2 chambres dans Zalesse, Bélarus
Appartement 2 chambres
Zalesse, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 49 m²
Sol 1/3
Appartement confortable de 2 pièces Zalesye. ❤️ Appartement de 2 pièces 49.1 m2 à Zalesye, f…
$24,900
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
